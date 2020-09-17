الامارات | وكيل بيل يؤكد انتقال النجم الولزي من مدريد إلى توتنهام خلال أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بيل يؤكد انتقال النجم الولزي من مدريد إلى توتنهام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستنتهي فصول عودة الجناح الويلزي الدولي غاريث بيل إلى فريقه السابق توتنهام الانجليزي قادما من ريال مدريد الاسباني هذا الاسبوع، بحسب ما أفاد وكيل أعماله جوناثان بارنيت وكالة "فرانس برس" اليوم. ويتم وضع اللمسات الاخيرة على صفقة معقدة بين مدريد وسبيرز، حيث من المتوقع ان يعود "القطار الويلزي" إلى نادي شمال لندن الذي كان غادره في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها بلغت 100 مليون يورو. وقال بارنيت لوكالة "فرانس برس": "نحن نقترب من مبتغانا"، مضيفا "أعتقد ان الامور ستكتمل هذا الاسبوع".

ويضغط النادي الملكي من أجل انتقال دائم لبيل (31 عاما) على أمل التخلص من عبء راتبه الذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو. في المقابل، يخالف توتنهام إرادة بطل اسبانيا، إذ يسعى للحصول على خدمات بيل على سبيل الإعارة كجزء من حزمة تشمل دفع حوالي نصف راتبه، إلى بعض المصاريف الإضافية وفقا لاداء الويلزي.

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وقد تكلّف الصفقة الإجمالية "سبيرز" حوالي 20 مليون يورو لهذا الموسم، علما أنه يبقى عامان على عقد الويلزي مع النادي الملكي. سجل الدولي الويلزي 105 أهداف وصنع 68 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بقميص نادي العاصمة الاسبانية، وأحرز مسابقة دوري ابطال أوروبا أربع مرات وفاز بالدوري المحلي مرتين. غير أن بيل الذي خاض 83 مباراة دولية عانى من الإصابات المتكررة خلال سنواته الاولى في مدريد، قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء في الاعوام الاخيرة مع تسلم الفرنسي زين الدين زيدان المهام التدريبية.

وفي حال انتقاله إلى توتنهام، سيلعب بيل تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، علما أن الاخير صرح الاربعاء انه سعى للتعاقد مع الويلزي خلال فترة اشرافه على الريال بين عامي 2010 و2013.

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