الامارات | العنبري يكشف حقيقة إصابة لاعب الشارقة إيغور كورنادو

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري يكشف حقيقة إصابة لاعب الشارقة إيغور كورنادو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه يأمل في أن يكون لاعب الفريق البرازيلي "إيغور كورونادو" في وضع بدني جيد عطفاً على الاصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام الدحيل ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم، مشيرا إلى أن مشاركته في مباراة الغد أمام الدحيل ضمن الجولة الرابعة ستتحدد بناءً على تقرير الجهاز الطبي،مؤكدا أنه ورغم أن الفريق سيفقد أيضا جهود اللاعب محمد عبدالباسط للإيقاف لكن ثقتة كبيرة في العناصر البديلة.

وقال العنبري اليوم خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة "ندخل مباراة الغد بتفاؤل بعد اكتساب الفريق للثقة وتجاوز اللاعبين آثار المباراة الأولى، حيث سنحرص على المبادرة الهجومية واللعب بتحرر أكبر باعتبار أنه لا خيار أمامنا سوى تحقيق الانتصار وحصد النقاط كاملة لتعزيز حظوظنا في المنافسة على بطاقة التأهل".

وأضاف "المباراة ستكون حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، أنه يتطلع لظهور الشارقة بشكل أفضل بعد مراجعة شريط المباراة الأولى والوقوف على الأخطاء التي صاحبتها، ورغم فترة الإعداد القصيرة إلا أن ثقتي كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية".

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