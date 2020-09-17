شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في دوري اليد بسبب المونديال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل، في تغيير نظام بطولة الدوري المصري للعبة في الموسم المقبل.
وعقد اتحاد اليد، جلسة مع مندوبي أندية دوري اليد للمحترفين، لحسم شكل ونظام المسابقة الموسم المقبل الذى سينطلق 27 سبتمبر الجاري.
وقرر الاتحاد تقسيم الأندية على مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق، وتقام البطولة من دور واحد على صالات محايدة، على أن يصعد أول 4 فرق من كل مجموعة، للمرحلة النهائية للمنافسة على اللقب بنقاط اعتبارية، وتتنافس باقي الفرق على البقاء في مجموعة واحدة.
وتضم المجموعة الأولى أندية الزمالك وطلائع الجيش وهليوبوليس وسموحة وحدائق الأهرام والطيران والجزيرة وأسيوط وبترول أسيوط.
بينما تضم المجموعة الثانية الأهلي وسبورتنج والبنك الأهلي والأولمبي السكندري والمعادي والزهور وأصحاب الجياد والشمس وبورسعيد.
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