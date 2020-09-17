شكرا لقرائتكم خبر عن رغبة تياجو ألكانتارا تحسم رحيله عن بايرن ميونيخ وانتقاله لصفوف ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، انتقال تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، إلى صفوف ليفربول بشكل رسمي بعدما أقنع اللاعب مدربه هانز فليك، بالسماح له بالرحيل للفريق الإنجليزي لخوض تجربة كروية جديدة خلال الموسم الإنجليزي الجاري.

وأكد التقرير أن تياجو سينتظم في تدريبات الفريق الإنجليزي خلال نهاية الأسبوع الجاري خاصة بعدما جمع كافة متعلقاته الشخصية من البافاري صباح اليوم في خطوة مؤكدة لرحيله لصفوف الريدز.