شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع الخطيب لبحث تجديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، مع محمود الخطيب، رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لبحث تجديد تعاقده مع النادي للحفاظ على استقرار الفريق، وتريد إدارة النادي اقناع المدرب بالتجديد لعامين.
وعلمت «المصري اليوم» أن فايلر، وافق على تجديد تعاقده مع النادي، لكنه ربط ذلك بعدد من الشروط التي يجب على إدارة النادي توفيرها له، أولها رحيل عدد من اللاعبين وضم آخرين من اختياره لمساعدة الفريق على البقاء في القمة في ظل المنافسة الشديدة من نادي الزمالك ونادي بيراميدز، إضافة إلى المنافسة القارية.
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