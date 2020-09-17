شكرا لقرائتكم خبر عن كشري: لن نكون لقمة سهلة للزمالك.. وهناك مفاجأة أعددتها للأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي أسوان، أن مباراة الزمالك لن تكون سهلة للمنافس، وقال: رغم فارق الخبرة والإمكانيات بين لاعبي الفريقين إلا أن لاعبيه يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكشف كشري أن هناك مفاجأة أعدها للزمالك من خلال خطة المباراة ستربك حسابات المنافس، خصوصاً في ظل حالة عدم الاستقرار الفني بعد رحيل مدربهم كالتيرون المفاجئ.

وتابع كشري: «نخوض المباراة بسلاح الحماس والرغبة في تعويض فارق الخبرة وهو ما سيتحقق لما نملكه من رغبة قوية من اللاعبين في تحقيق الفوز» .