التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع باتشيكو

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للأبيض لتدريب الفريق من جديد خلفا للراحل الفرنسي باتريس كارتيرون والذى رحل عن تدريب الابيض فجأة مساء أمس الأول الثلاثاء.
وفتح أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، خط اتصالات مع باتشيكو خلال الساعات الماضية ، لحسم قراره.
وبحسب مصادر خاصة فإن مسئولى الزمالك تواصلوا هاتفيا مع البرتغالي باتشيكو بالامس وعرضوا عليه تدريب الفريق غير أنه طلب مهلة نص ساعة فثط للتفكير .
وأضافت المصادر أن المدرب البرتغالي أبدى موافقته وترحبيه بالعودة الى تدريب الزمالك إلا أن الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأنه حيث يحصل مسئولى الابيض على موافقة أكثر من مدرب ثم يقع الاختيار على أحدهم فيما بينهم
وتكمن المشكلة والأزمة الحقيقية في باتشيكو أنه سبق ليه الهروب من الزمالك وبالتالي يوجد تخوف من تكرار نفس الأمر مرة ثانية لاسيما وأن التعاقد معه قد يواجه بغضب كبير من الجماهير البيضاء بسبب واقعة هروبه خاصة أنه سيكون بديلا وخليفة للفرنسي الهارب باتريس كارتيرون مما يؤكد مسلسل الهروب فى الزمالك
وقاد جيمى باتشيكو، المدير الفنى البرتغالى الزمالك فى 2015 قيادة الفريق خلفًا لحسام حسن ، الذي تعرض للإقالة من مجلس الإدارة، حيث تعاقد المجلس معه وقتها لمدة موسم واحد بعد فرض سرية تامة قبل التعاقد معه لتتفاءل الجماهير البيضاء بقدوم مدير فني له تاريخ كبير فى عالم الساحرة المستديرة.
وفاجأ البرتغالي جايمي باتشيكو جماهير القلعة البيضاء بالهروب لقيادة فريق الشباب السعودين بعد أن كان نجح في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ 12مباراة.
وتلقت جماهير نادى الزمالك صدمة قوية بعدما فوجئت بأخبار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء عن تدريب الزمالك، بعد دفع قيمة الشرط الجزائى الموجود فى تعاقده، خاصة وأن الجماهير كانت تعلق الكثير من الآمال على الفرنسى، الذى نجح فى حصد بطولتى السوبر المصرى والأفريقى وفاز على الأهلى بالدورى، لينضم كارتيرون إلى قائمة طويلة من الإقالات والاستقالات فى الايجيبشن ليج.
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