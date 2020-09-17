شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يقرر إجراء تغييرات فى تشكيل الاتحاد أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على إجراء بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء المقاولون العرب المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى المقرر له الأحد المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يأتى ذلك فى إطار رغبة المدير الفنى بتطبيق سياسة التدوير بعد حالات الإرهاق التى ظهرت على اللاعبين بسبب ضغط المباريات بالإضافة لحدوث بعض الإصابات كان أخرها محمود رزق الذى أصيب بكسر فى الأنف فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى وسيغيب مدة لا تقل عن 6 أسابيع ، بالإضافة لإستبعاد نور السيد مدافع وسط الفريق حتى نهاية الموسم بأوامر من طلعت يوسف .

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وكشف طلعت يوسف أن هناك تشكيكا في الجهاز الفني للاتحاد وهناك مصالح موجودة دون التطرق لتفاصيل خاصة بهذا الأمر، وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: "استبعاد نور السيد لنهاية الموسم وتخصم نسبة من قيمة عقده، وهناك برنامج محدد له مع مخطط الأحمال، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي محدد"، متابعا: "تكرار خطأ نور السيد وراء عقوبته الشديدة".

وحدثت أزمة قبل ساعات قليلة من لقاء الأهلى والاتحاد بالدورى والتى أدت بقيام طلعت يوسف المدير الفنى للفريق باستبعاد نور السيد مدافع وسط زعيم الثغر من قائمة المباراة إثر وشاية تم نقلها إلى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، أنه تحدث مع اللاعبين حول مستقبل المدير الفنى للفريق السكندرى وهو ما استدعى إقصاءه لنهاية الموسم.