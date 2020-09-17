شكرا لقرائتكم حازم إمام : تصرف كاريترون والتعاون مش مفهوم.. والأهلى خسر أنطوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن إعلان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك أن سبب رحيله عن القلعة البيضاء عدم شعوره بالراحة أمر غير مقبول تماماً ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" يعنى كارتيرون يقول أنا مبسوط ومش مرتاح ومش عايز أكمل فى الزمالك عشان كدا ، وتانى يوم يعلن تعاقده مع التعاون السعودى ، ماتقول جايلى عرض مادياً أفضل مفيهاش حاجة إنما ليه الاسلوب ده والطريقة الغامضة دى "

وتابع حازم إمام :"كمان تصرف نادى التعاون السعودى مش لذيذ خالص ، إزاى أخد مدرب متعاقد مع فريق أخر ، خاصة أن الزمالك مش نادى قليل وليه جماهير كبيرة "

وأكمل نجم الزمالك الاسبق:"الفترة دى محتاجة دور مهم من اللاعبين خاصة الكبار ، يلموا الفرقة ويكسبوا ماتشين يرجعوا الثقة للجمهور ، دور اللاعبين فى الفترة دى أهم من طارق يحيى ومدجت عبد الهادى ، وطبعا الدنيا مش هتقف على كارتيرون والزمالك هيعدى الازمة وهيبقى أفضل كمان".

وعن تألق جون انطوى مهاجم بيراميدز قال الثعلب الصغير :" أنطوى ياجماعة من أحسن المهاجمين فى الدورى المصرى ، بجد مش عارف الاهلى فرط فيه ازاى ، مهاجم بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، سجل هدف عالمى فى شباك وادى دجلة".

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وفى وقت سابق ، أبدى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق استياءه الشديد من تصرف الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى فسخ تعاقده مساء الثلاثاء الماضى، مؤكداً أن مصر أصبحت بوابة المدربين الأجانب الأشباح للوصول للشهرة والفلوس والتاريخ، ثم التوجه للخليج، وقال حازم إمام فى برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "مكنش فيه مقدمات لرحيل كارتيرون عن الزمالك ، الأمور كانت ماشية على ما يرام ولأول مرة مكنش فيه أزمات بين المدرب والإدارة وفى بطولات واستقرار".

وتابع حازم إمام: "مقلب كارتيرون مش مفهوم بالنسبالى، المدرب الذى يقدم على هذا التصرف وميحترمش تعاقده ويفسخه يبقى شخصية غير مظبوطة وممكن يكرر الموقف تانى وتالت ، أعلم أن الفلوس مهمة بس اختيار الوقت مهم بردو يعنى لو نهاية الموسم كانت ممكن تعدى ، أتمنى يكون فى حل سريع من أجل أستقرار الزمالك".

وأكمل الثعلب الصغير :"جمهور الزمالك مش طايق كارتيرون ، والإدارة بريئة من رحيله بل بالعكس قدمت كل مافى وسعها لإستمراره، واحنا بره مخضوضين ، يبقى وضع اللاعيبة ايه دلوقتى ، ربنا يكون فى عون المدرب القادم للزمالك ".