شكرا لقرائتكم الجبلاية تخاطب السعودية والإمارات والبحرين لخوض دورة ودية للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب الشباب لكرة القدم، أن هناك مخاطبات واتصالات مع السعودية والإمارات والبحرين لإقامة دورة ودية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل، بعيدا عن دول شمال أفريقيا، التى نشارك معها فى تصفيات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 24 نوفمبر القادم بتونس، حيث يصعد منتخبين من منتخبات شمال أفريقيا.. ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية والتي ستقام في تونس، ووقع المنتخب في مجموعة تضم تونس والجزائر وليبيا والمغرب، حيث قرر الجهاز الفني أن يكون السفر يوم 3 نوفمبر.

وعقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين تمت خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق غدا الجمعة وحتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.

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وقال عادل محفوظ إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجار التنسيق مع الأندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الأول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.