شكرا لقرائتكم تقارير : الزمالك متهم بمدرب الترجى ومارسيليا السابق لخلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية يونانية أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أبدى اهتمامه بالفرنسى جوزيه أنيجو، مدرب أوليمبك مارسيليا الفرنسي ومدرب الترجى التونسى السابق، ورئيس قسم الكشافين في نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي الحالى، لخلافة مواطنه باتريس كارتيرون، مدرب القلعة البيضاء السابق، الذى أعلن رحيله عن النادي أول أمس الثلاثاء، ليتولى تدريب التعاون السعودى، وقالت إذاعة "اثليتيك" اليونانية، أن الزمالك مازال يرغب فى الاستمرار مع المدرسة الفرنسة، بعد ظهور اهتمام النادى الأبيض بمدرب مارسيليا السابق، ورغبتهم في التعاقد معه ليحل بديلا لكارتيرون.

ويرغب نادى الزمالك في التعاقد مع أنيجو لكونه يعلم جيدا أجواء المباريات في إفريقيا، لكونه تولى تدريب الترجى التونسى في عام 2015، بالرغم من كونه خسر في مواجهة الأهلى بدوري أبطال افريقيا حينها.

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وسبق أن تولى أنيجو تدريب أوليمبك مارسيليا في موسم 2003/2004، وقت تواجد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق بصفوف الفريق الفرنسي، وكانت آخر تجارب أنيجو التدريبية في اليونان مع نادي بانيونيوس في عام 2018 ومن قبلها نادي ليفادياكوس.

وأعلن نادى التعاون السعودي، مساء أمس الأربعاء، عن اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين، وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على توقيع إدارة النادى عقدا مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.

وقام المدرب الفرنسي صباح الثلاثاء، بدفع الشرط الجزائى، لإدارة الزمالك، والمقدر بـ250 ألف دولار، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودي.