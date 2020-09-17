شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تقرر تكريم القائمين على تنظيم حفل قرعة مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقيم وزارة الشباب و الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى حفل تكريم للمشاركين في تنظيم الاحتفالية الخاصة بحفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، ومنهم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب ومدير البطولة والفنان خالد النبوى والفنانة إنجي المقدم وجاسمين طه ورؤساء ومسئولي شركات بريزينتيشن وتذكرتي ولاكي تورز وآخرين من المخرجين والمسئولين ممن ساهموا في خروج الحفل بهذا الشكل المبهر.وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر بمبنى وزارة الشباب والرياضة بالدور الثاني.

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حالة من السرور سيطرت على الاتحاد الدولي لكرة اليد بشكل عام ، واللجنة المنظمة لمونديال اليد المقرر إقامته في مصر خلال الفترة من ١٣ إلي ٣١ يناير من العام المقبل 2021 بعد ثبوت سلبية عينات مسحة كورونا لضيوف قرعة المونديال ، أكد علاء السيد عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سلبية عينة كورونا لجميع ضيوف مصر الأجانب عقب العودة إلي بلادهم بعد المشاركة في حفل قرعة المونديال مع لجنة التفتيش الدولية علي الملاعب والفنادق ، واثبتت التحاليل الطبية سلامتهم عقب عودتهم لبلادهم واجراءهم مسحة كورونا عقب مغادرة الأراضي المصرية .

و أشار علاء السيد أن هناك حالة من الرضا كبيرة لدي الاتحاد الدولي واعضاء اللجنة المنظمة منذ وصول هذا الخبر السار خاصة أنه شارك في الحفل مجموعة من دول مختلفة مثل روسيا ، وألمانيا ، بولندا ، وبيلاروسيا والبحرين ، وقطر ، بالإضافة للجنة التفتيش علي الفنادق والملاعب ، من ألمانيا والبرتغال وانجلترا ، الدنمارك ، واشار السيد إلي أن سلبية العينة خطوة إيجابية جدا في نجاح المونديال و للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة الطبية بقيادة دكتور حازم خميس ووزارة الصحة المصرية منذ وصول ضيوف مصر الاجانب إلي القاهرة ، والتي يترقبها العالم الذي يتابع مصر عن قرب الذي ينظم الحدث العالمي الأبرز في ظل انتشار جائحة كورونا.