شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم موظف أمن لإعادة حقيبة ومبلغ مالى كبير لأحد الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، ظهر اليوم الخميس بتكريم «السيد قاسم محمد» أحد أفراد إدارة الأمن بفرع النادى مدينة نصر بإهدائه شهادة تقدير، ومكافأة مالية؛ نظرا لأمانته وتفانيه وإخلاصه فى العمل، ويأتى تكريم مدير النادى لفرد الأمن، بعدما سلم الإدارة حقيبة عثر عليها، وتبين أنها تحتوى على مبلغ مالى كبير وبعض المتعلقات الخاصة، وكانت مفقودة من أحد الأعضاء، فيما ووجه السيد قاسم محمد الشكر لإدارة النادى التنفيذية برئاسة العميد مرجان، مؤكدا أن التفانى والإخلاص فى خدمة الأهلى أمر يتطلع إليه الجميع، وأعرب قاسم عن سعادته بالتكريم، الذى يأتى فى ظل الدعم النفسى والمعنوى من جانب إدارة النادى مع العمال والموظفين.

من ناحية أخرى، عقد مجلس النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه أمس، الأربعاء، بمقر النادى بالجزيرة، واتخذ المجلس القرارات التالية:

- التصديق على محضر اجتماع المجلس فى جلسته الرابعة عشرة، التى عقدت بتاريخ 19 أغسطس الماضي، الموافقة على توصيات المكتب التنفيذى بشأن المقترح المقدم من اللجنة العليا للجان، الذى يتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلى واللجنة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ برنامج خاص لعمال النادى غير المؤهلين تعليميًّا، الموافقة على التقدم بطلب لاتحاد الكرة للحصول على التراخيص الخاصة بأكاديمية كرة القدم بالنادي، كأول أكاديمية محترفة فى تاريخ الأهلي.

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كما قرر مجلس الأهلى الموافقة على تجديد عقود سبعة من لاعبى الفريق الأول للكرة الطائٔرة رجال، وهم: عبد الله عبد السلام، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عادل مسعود، وعبد الرحمن حسين، ومحمد رمضان، وأحمد قطب، وعبد اللطيف عثمان، الموافقة على إعارة العديد من اللاعبين الصاعدين من فريق 21 سنة للكرة الطائرة ٔ، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وهم: يوسف مرجان، ويوسف الصافي، ومحمد عثمان الحداد، وعمر زكريا، وعمر أكرم، وذلك لتجهيزهم للفترة القادمة، الموافقة على ضم كريم محمود وإيمان خالد ومنة المنيسى وحسام محمد إلى لجنة الشباب، وأمل أحمد ومحمود جمعة ومحمد حسانين إلى لجنة الطفل، ودينا جودة إلى لجنة المرأة.

الاهلي يكرم موظف أمن