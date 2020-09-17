الأهلي يكرم موظف أمن لإعادة حقيبة ومبلغ مالى كبير لأحد الأعضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، ظهر اليوم الخميس بتكريم «السيد قاسم محمد» أحد أفراد إدارة الأمن بفرع النادى مدينة نصر بإهدائه شهادة تقدير، ومكافأة مالية؛ نظرا لأمانته وتفانيه وإخلاصه فى العمل، ويأتى تكريم مدير النادى لفرد الأمن، بعدما سلم الإدارة حقيبة عثر عليها، وتبين أنها تحتوى على مبلغ مالى كبير وبعض المتعلقات الخاصة، وكانت مفقودة من أحد الأعضاء، فيما ووجه السيد قاسم محمد الشكر لإدارة النادى التنفيذية برئاسة العميد مرجان، مؤكدا أن التفانى والإخلاص فى خدمة الأهلى أمر يتطلع إليه الجميع، وأعرب قاسم عن سعادته بالتكريم، الذى يأتى فى ظل الدعم النفسى والمعنوى من جانب إدارة النادى مع العمال والموظفين.
من ناحية أخرى، عقد مجلس النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه أمس، الأربعاء، بمقر النادى بالجزيرة، واتخذ المجلس القرارات التالية:
- التصديق على محضر اجتماع المجلس فى جلسته الرابعة عشرة، التى عقدت بتاريخ 19 أغسطس الماضي، الموافقة على توصيات المكتب التنفيذى بشأن المقترح المقدم من اللجنة العليا للجان، الذى يتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلى واللجنة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ برنامج خاص لعمال النادى غير المؤهلين تعليميًّا، الموافقة على التقدم بطلب لاتحاد الكرة للحصول على التراخيص الخاصة بأكاديمية كرة القدم بالنادي، كأول أكاديمية محترفة فى تاريخ الأهلي.
كما قرر مجلس الأهلى الموافقة على تجديد عقود سبعة من لاعبى الفريق الأول للكرة الطائٔرة رجال، وهم: عبد الله عبد السلام، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عادل مسعود، وعبد الرحمن حسين، ومحمد رمضان، وأحمد قطب، وعبد اللطيف عثمان، الموافقة على إعارة العديد من اللاعبين الصاعدين من فريق 21 سنة للكرة الطائرة ٔ، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وهم: يوسف مرجان، ويوسف الصافي، ومحمد عثمان الحداد، وعمر زكريا، وعمر أكرم، وذلك لتجهيزهم للفترة القادمة، الموافقة على ضم كريم محمود وإيمان خالد ومنة المنيسى وحسام محمد إلى لجنة الشباب، وأمل أحمد ومحمود جمعة ومحمد حسانين إلى لجنة الطفل، ودينا جودة إلى لجنة المرأة.
الاهلي يكرم موظف أمن
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