شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنجح الصفقة التبادلية بقيادة أجاى أو أزارو فى نقل بانون للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز مسئولو النادى الأهلى أكثر من سيناريو لتنقية قائمة الأجانب فى الفريق لضم أكثر من صفقة أجنبية للمارد الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى، بهدف تدعيم الفريق، واستقرت الإدارة الأهلاوية على الاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب من أجل ضم اثنين بالموسم المقبل، وفى هذا الشأن تتجه النية فى القلعة الحمراء للاستغناء عن المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو لضم أكثر من لاعب أجنبى، أبرزهم المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى الذى بات على بُعد خطوات قليلة من القميص الأحمر، وهناك أيضاً النجم الجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة الذى تفاوض معه النادى الأهلى خلال الأيام الماضية، وقد يكون هناك لاعب أفريقى حال فشل مفاوضات البلايلى.

وتضم قائمة الأجانب فى الأهلى حالياً ستة لاعبين هم: المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى والتونسى على معلول والمالى أليو ديانج والأنجولى جيرالدو والسنغالى أليو بادجى، ويحق للنادى قيد خمسة لاعبين أجانب فى الموسم المقبل، لذا سيكون على النادى الاستغناء عن ثلاثة من هذا السداسى حال ضم صفقتين أجنبيتين.

وتمتلك إدارة الأهلى سلاح "المُقايضة" مع إدارة الرجاء المغربى من أجل ضم بدر بانون، وتتجه النية لعرض أحد الأجانب المُرشحين للرحيل عن الأهلى على إدارة الرجاء ليدخل ضمن الصفقة الأجنبية، وهنا يظهر اسم وليد أزارو أو جونيور أجاى حتى يستغل الأهلى هذه الصفقة التبادلية فى الهروب من شبح التكلفة المالية العالية لصفقة بانون على سبيل المثال.