شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح القائمة الأولى لطارق يحيى فى الزمالك بعد رحيل كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، اليوم، الخميس، عقب المران الختامى للفريق استعدادا لمواجهة أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يعلن طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق، عقب مران اليوم الذى ينطلق بعد قليل، القائمة والتى ستضم القوام الأساسى للفريق مثل محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمي، ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وطارق حامد ومحمد أوناجم واحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وكاسونجو وإسلام جابر وعبد الله جمعة وحسام أشرف واسامة فيصل.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلها، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.