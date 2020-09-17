شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب السعودية والإمارات والبحرين لخوض دورة ودية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل محفوظ، المدير الإدارى لمنتخب الشباب لكرة القدم، أن هناك مخاطبات واتصالات مع السعودية والإمارات والبحرين لإقامة دورة ودية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل، بعيداً عن دول شمال أفريقيا، التى نشارك معها فى تصفيات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 24 نوفمبر المقبل بتونس، حيث يصعد منتخبان من منتخبات شمال أفريقيا. ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية والتى ستقام فى تونس، ووقع المنتخب فى مجموعة تضم تونس والجزائر وليبيا والمغرب، حيث قرر الجهاز الفني أن يكون السفر يوم 3 نوفمبر.

وعقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين تمت خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق غدا الجمعة وحتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.

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وقال عادل محفوظ، إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا، من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجارى التنسيق مع الأندية من أحل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع انديتهم فى مباريات الفريق الأول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز.