شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يؤكد هبوط نادى مصر "غير عادل" وتقنية الفار سبب الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال، المدير الفنى السابق لنادى مصر، أن ناديه لا يستحق الهبوط للقسم الثانى، وأن تقنية الفار لعبت الدور الرئيسى فى استقالته من منصبه، وقال خالد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قبلت تدريب نادى مصر وكان فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة ووصلت بهم لأول مرة فى تاريخ النادى لدور الثمانية بكأس مصر ولعبت تسع مباريات واجهت فيها سوء حظ غريب، يكفى أن أقول إن فريقى احتسبت ضده 5 ركلات جزاء فى 9 مباريات بفعل تقنية الفار".

وأضاف خالد جلال، "لن أبالغ إذا قلت إن تقنية الفار سبب استقالتى، أعلم أنها تقنية مفيدة وسهلت أمورا كثيرة ولكنى شوفت أمورا غريبة خلال التسع مباريات، مباريات تعرض فيها لطرد بعض اللاعبين وركلات ضدى تحتسب وركلات لصالح فريقى لا أحد ينظر إليها ."

وتابع خالد جلال، "نادى مصر لا يستحق الهبوط، لديه لاعبون مميزون ومجلس إدارة فاهم، ولو فى عدل يبقى رصيد الفريق 26 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ".

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وعن الخطوة المقبلة علق خالد جلال، "رفضت عروضاً من أندية فى منتصف الدورى وأنا أدرب نادى مصر احتراماً لعقدى مع الفريق، وسأدرس تلك العروض خلال الفترة المقبلة بعد اعتذارى لنادى مصر وسأختار الأفضل من بينها".

واعتذر خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، عن استكمال مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الجارية، حيث تقدم باعتذار رسمى إلى إدارة النادى، متمنيا التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطه بإدارة نادى مصر، وفضل خالد جلال عدم استكمال مهمة قيادة الفريق والرحيل بصورة ودية خلال الفترة الحالية.

ونحج خالد جلال فى قيادة نادى مصر للتأهل إلى أول مرة فى تاريخ النادى إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، حيث سيلاقى الفائز من سموحة والزمالك وتأهل نادى مصر لهذا الدور بعد إقصاء وادى دجلة بنتيجة 2 / 1.

وتعرض نادى مصر للخسارة مؤخرا من نادى مصر بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.