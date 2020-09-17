تقرير | محمد صلاح يتفوق على ميسي وسانشو في قائمة أغلى جناح أيمن في العالم

تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أغلى لاعب جناح أيمن في العالم التي نشرها موقع “ترانسفر ماركت” العالمي المختص في أرقام الإنتقالات في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية.

وجاء نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري في أعلى القائمة كأغلى قيمة سوقية لجناح أيمن في العالم متفوقاً على نجوم كبار من قبيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي و النجم الانجليزي جادون سانشو.

ووفقا للموقع العالمي المتخصص فإن قيمة محمد صلاح تبلغ 120 مليون يورو ويأتي بعده نجم بروسيا دورتموند جادون سانشو بقيمة تبلغ 117 مليون يورو ثم نجم برشلونة الأرجنتيني ليو ميسي بقيمة سوقية تبلغ 112 مليون يورو.

وجاء ترتيب “ترانسفير ماركت” للعشر أسماء أصحاب أغلى قيمة سوقية من بين لاعبي الجناح الأيمن على الشكل التالي:

1- محمد صلاح (ليفربول) 120 مليون يورو.

2- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) 117 مليون يورو.

3- ليونيل ميسي (برشلونة) 112 مليون يورو.

4- سيرج جنابري (بايرن ميونخ ) 90 مليون يورو.

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5- بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي ) 80 مليون يورو.

6- عثمان ديمبلي ( برشلونة ) 56 مليون يورو .

7- لوكاس أوكامبوس ( اشبيلية ) 50 مليون يورو .

8- فيدريكو كييزا ( فيورنتينا ) 48 مليون يورو.

9- رياض محرز ( مانشستر سيتي ) 48 مليون يورو.

10- رودريجو جويس ( ريال مدريد ) 45 مليون يورو.

يذكر أن موقع “ترانسفير ماركت” يعتمد في هذا التصنيف على عدة معاير أبرزها عطاءات اللاعب مع ناديه في الدوري المحلي وفي المنافسات الخارجية وكذا عمر اللاعب والسنوات المتبقية له في المستوى العالي.

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