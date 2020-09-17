يويفا يناقش إمكانية نقل كأس السوبر الأوروبي من المجر

اليوم الخميس لمناقشة مصير كأس السوبر الأوروبي الاسبوع المقبل، بعد أن صنفت هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا، مدينة بودابست التي تستضيف المباراة ، بأنها منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تكون مباراة كأس السوبر يوم الخميس المقبل ، هي الأولى على أجندة بطولات اليويفا ، التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر، حيث تم السماح لكُل فريق بحضور ثلاثة آلاف مشجع سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الاستاد الذي تبلغ سعته 67 الف مشجع .

Advertisements

وأصدر معهد “روبرت كوخ” الألماني، وهو هيئة فيدرالية مختصة بمكافحة الأمراض المعدية أمس الأربعاء تحذيراً من السفر إلى المجر في ظل أرتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يتضح بعد مدى تأثير هذا الأمر على سفر جماهير بايرن إلى بودابست، وذلك بعد أن أعلن النادي البافاري في وقت سابق عن توفير اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لمشجعيه من حاملي تذاكر مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويشترط أن يحمل المشجع تذكرة المباراة بجانب الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من موعد السفر، للسماح له بالتوجه إلى المجر لمتابعة المباراة.