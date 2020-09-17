صفقات ليفربول | بايرن ميونخ يوافق على بيع تياجو ألكانتارا

اقترب ليفربول الإنجليزي من حسم التعاقد مع نجم وسط بايرن ميونخ الألماني، تياجو ألكانتارا في الميركاتو الصيفي الحالي.
حيث أكد الصحفي الإنجليزي الموثوق، ديفيد أورنستين عبر موقع ذي أثليتيك، أن ليفربول وافق على دفع 30 مليون يورو، وهو المبلغ المطلوب من قبل بايرن ميونخ من أجل التخلي عن خدمات النجم الإسباني.
وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن الصفقة تمت ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.
وتسارعت المفاوضات هذا الأسبوع بسبب رغبة مسؤولي بايرن ميونيخ في الانتهاء من الصفقة قبل انطلاق الدوري الألماني المقرر انطلاقه غداً الجمعة.
وكشفت تقارير صحفية أخرى، أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا سيوقع على عقد يمتد لأربعة مواسم، كما تقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 6.
وكان ألكانتارا قد توصل لإتفاق مع مسؤولي بايرن ميونخ لتجديد عقده في مايو الماضي، ولكن تراجع النجم الإسباني قبل توقيع العقود مباشرة، معللًا ذلك برغبته في خوض تحد جديد.
ومن المقرر أن يكون الدولي الإسباني ثاني صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.
يذكر أن تياجو انضم إلى بايرن ميونخ، قادمًا من برشلونة في صيف 2013، وساهم في تحقيق العديد من البطولات مع اللفريق البافاري، أبرزها الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.
وخاض اللاعب ذو الأصول البرازيلية 235 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 31 هدفًا، وصناعة 37 آخرين.
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