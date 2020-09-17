رسميًا | كارتيرون يصفع الزمالك ويُتمم اتفاقه مع التعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي، عن تعاقده مع المدير الفني السابق للزمالك المصري الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين.

وذكر التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن كارتيرون سيوقع على العقد بمجرد وصوله إلى قطر حيث يتواجد الفريق لخوض ما تبقى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تستضيف الدوحة المباريات حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وكان كارتيرون أبلغ ناديه السابق الزمالك المصري، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق حيث دفع قيمة فسخ عقده والبالغة ربع مليون دولار.

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وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور إقناع المدرب بالبقاء والأستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيراً، لكن الفرنسي رفض بشكل حاسم مفضلاً الرحيل.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بلقبي كأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري في وقت سابق من العام الجاري مع الوصول إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان التعاون قد أقال البرتغالي فيتور كامبيلوس وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليًا مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.