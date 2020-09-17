أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي.. أوباميانج في المقدمة

قفز مهاجم وهداف آرسنال، بيير إيميريك أوباميانج إلى صدارة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجديد عقده مع الجانرز.

ووقع أوباميانج على عقد جديد مع آرسنال حتى عام 2023، وحصل في المقابل على زيادة معتبرة في راتبه.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مكافآت خاصة لم يكشف عن قيمتها، بعد أن كان راتبه السابق يبلغ نحو 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وتساوى أوباميانج مع زميله في آرسنال مسعود أوزيل، وحارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، والذي يحصل كُل منهما على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا أيضًا.

ودائماً ما تتغير قائمة ترتيب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز،وإليكم قائمة المراكز العشرة الأولى، الذين يتقاضون أعلى راتب في الأسبوع:

-المركز العاشر: البرازيلي ويليان لاعب أرسنال، 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

-المركز التاسع: الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، 230 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

-المركز الثامن: الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

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-المركز السابع: الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، 290 ألف حنيه إسترليني في الأسبوع.

-المركز السادس: الإنجليزي رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي، 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

-المركز الخامس: الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي، 310 ألف جنية إسترليني في الأسبوع.

المركز الرابع: البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي، 320 ألف جنية إسترليني في الأسبوع.

المركز الثاني مكرر: الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز الثاني: الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

المركز الأول: الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب آرسنال، 350 ألف جنية إسترليني، مع مكافآت خاصة لم يكشف عن قيمتها ستجعل راتبه يتعدى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.