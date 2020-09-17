مرتضى منصور يتهجم على المعلق محمد الكواليني ويسخر من اسمه!

تهجم رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” على المعلق الرياضي “محمد الكواليني” خلال مُداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي على قناة الزمالك الرسمية.

واتهم مرتضى منصور معلق قناة أون تايم سبورت بالتحيز الدائم للأهلي أثناء التعليق على مبارياته أو عند التعليق على مباريات لا يكون الأهلي طرفًا فيها.

واستشهد رئيس الزمالك بما حدث أثناء تعليق محمد الكواليني على مباراة بين الإسماعيلي والمقاولون العرب أول أمس الثلاثاء، ضمن الجولة 27 من الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل 1/1، حين تحدث الكواليني عن فارق النقاط بين المركزين الثاني والثالث.

وتطرق الكواليني بشكل اعتيادي إلى إمكانية انتزاع المقاولون العرب للمركز الثاني الذي يحتله الزمالك، خاصةً وأن الفارس الأبيض سيخصم منه 3 نقاط لسابق انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي في شهر فبراير 2020.

وتساءل مرتضى منصور في حديثه مع “خالد الغندور” عن سبب حرص المعلق على الإشارة لاسم الزمالك أثناء حديثه عن مباراة ليس الزمالك طرفًا فيها، رغم أن المقاولون العرب المنافس المباشر للزمالك على الوصافة (رقميًا).

وتهكم مرتضى منصور على الكواليني في بداية حديثه، حين قال “هناك مذيع يُدعى محمد المفاتيحي أذاع مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي، وكان يؤازر المقاولون، ويطلب من لاعبيه تحقيق الفوز، لكنهم لم يحققوا الفوز وتعادلوا، وخلال المباراة حرص بشكل دائم على ذكر اسم الزمالك، وتكرار نفس المعلومة بأنه سيُخصم من الزمالك 3 نقاط في نهاية الموسم (الدوري المصري)”.

ثم سخر على اللقب العائلي لمعلق قنوات بي إن سبورتس السابق بقوله “ما دخلك يا صاحب الأقفال أنت؟ ماذا بك، وما دخل الزمالك في هذه المباراة؟ خلاص عرفنا انك أهلاوي”.

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وتحداه مرتضى منصور في نهاية حديثه، بأنه لن يُخصم نقاط من الزمالك في نهاية الموسم، رغم إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عمرو الجنايني لهذا الخبر في وقت سابق وتمسكه بتطبيق لائحة التغيب عن حضور المباراة.

ووجه رئيس الزمالك حديثه للكواليني، قائلاً “قبل ذلك رفضت ذكر اسم رمضان صبحي لمجرد رحيله عن صفوف الأهلي، والآن تتحدث عن الزمالك خلال مباراة ليس له علاقة بها، واقسم لك أن الزمالك لن يخصم منه أي نقطة وحياة الحاجة الغالية”.

ونشرت صحيفة المصري اليوم جزء من تصريحات مرتضى منصور قائلة “هاجم المستشار مرتضى منصور المعلق الرياضي محمد الكواليني بسبب حديثه عن خصم ثلاث نقاط من الزمالك نهاية الموسم الحالي، خلال تعليقه”.

ولم تنقل المصري اليوم ما قاله مرتضى منصور حرفيًا، حيث قام كاتب الخبر بقشط سخرية وتهكم مرتضى منصور، وكتب المحرر على لسان رئيس الزمالك “أندهش من معلق على مباراة الإسماعيلي والمقاولون يتحدث عن الزمالك وخصم النقاط”.

تجدر الإشارة إلى أن مرتضى منصور سبق واشتبك مع معلق قنوات بي إن سبورتس “علي محمد علي” مطلع موسم 2020/2019، بسبب عدم ذكره لاسم مرتضى منصور أثناء التعليق على مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا، وتهكم كذلك عليه بصورة مثيرة، رغم أن علي محمد علي سبق له الكتابة في جريدة الزمالك الورقية قبل سنوات طويلة.