مدرب يوفنتوس الجديد يجتاز خطوة مهمة في مسيرته التدريبية

حصل المدرب الجديد ليوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو على شهادة التدريب من الاتحاد الأوروبي (يويفا)، قبل أيام من بدء الفريق رحلة الدفاع عن لقب الدوري المحلي.

وعُين بيرلو مدربًا ليوفنتوس في أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة فقط من توليه تدريب فريق ما دون 23 عامًا.

وكان المدرب البالغ من العمر 41 عامًا ضمن مجموعة حصلت على شهادة “ويفا برو” من الاتحاد القاري للعبة من بينهم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، تياجو موتا. كما حصل مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق، لوكا توني على الشهادة أيضًا.

وبذلك يحق لبيرلو ممارسة مهنة التدريب رسميًا، وتنتظره رحلة محفوفة بالمخاطر في قيادة يوفنتوس الذي يبحث عن استكمال السيطرة المحلية وإنهاء الصيام الأوروبي والتتويج بلقب دوري الأبطال.

وحصل بيرلو على معدل 107 من 110 على أطروحته المكونة من 30 صفحة وتحمل عنوان: “كرة القدم التي أريد”.

وخلف بيرلو موتا على مستوى الترتيب، الذي حقق معدل 108 من 110، بينما توقف مجموع بيرلو عند الرقم 107.

Advertisements

وتضم رسالة تخرج بيرلو ثلاثة أقسام: المرحلة الهجومية، المرحلة الدفاعية والتحولات (الهجومية والدفاعية)، وقد نشرها الاتحاد الايطالي للعبة على موقعه الالكتروني الرسمي.

وكتب النجم المتوج بكأس العالم 2006: “أريد أن ألعب كرة قدم كاملة وجماعية، مع 11 لاعبًا نشطًا في المرحلتين الهجومية والدفاعية”.

وذكر في المقدمة الفرق التي ألهمته في تكوين فكرته عن كرة القدم، وهي: برشلونة تحت إشراف الهولندي يوهان كرويف والإسباني بيب جوارديولا أياكس أمسترام تحت إشراف الهولندي لويس فان خال، وإي سي ميلان الذي دربه مواطنه كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى يوفنتوس مع أنطونيو كونتي.

يذكر أن بيرلو حقق لقب دوري أبطال اوروبا مع ميلان عامي 2003 و2007 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ووصل إلى نهائي دوري الأبطال 2015 مع يوفنتوس وخسره أمام برشلونة، وفاز بلقب الدوري الإيطالي في ست مناسبات: اثنان مع الروسونيري، وأربع مرات مع السيدة العجوز.

ويفتتح يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه على ارضه أمام سمبدوريا الأحد القادم.