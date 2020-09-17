رياضة | مدرب الزمالك (1).. العبقري "فيريرا" صاحب الثنائية وحلم الجماهير البيضاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك (1).. العبقري "فيريرا" صاحب الثنائية وحلم الجماهير البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرتغالي جيسوالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، دائرة الترشيحات للعودة مجددًا لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق ورحل بعد سداد الشرط الجزائي.

وذكرت تقارير صحفية أنه قد طُرح اسم "فيريرا" بقوة داخل القلعة البيضاء لخلافة الفرنسي كارتيرون، خاصة بعد النجاحات التي حققها المدرب البرتغالي في ولايته الأولي مع الزمالك وتتويجه بالثنائية المحلية، فضلا عن سيرته الذاتية القوية وخبرات التدريبية الكبيرة ومعرفته الجيدة بالكرة المصرية.

فيريرا من مواليد 24 مايو 1946، يبلغ عمره 74 عامًا، تولي خلال مشواره التدريبي قيادة عدد من الأندية أبرزها بنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا وبوافيستا بالبرتغال، ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني، والزمالك المصري، والسد القطري، وسانتوس البرازيلي.

حصد جيسوالدوا فيريرا عدد من البطولات خلال مسيرته التدريبية، حيث توج بلقب الدوري البرتغالي 3 مرات، وكأس البرتغال مرتين وكأس السوبر البرتغالي مع فريق بورتو، وفاز مع الزمالك بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر، وتوج مع السد القطري بلقب الدوري وكأس قطر.

ماذا قدم البرتغالي "فيريرا" مع الزمالك؟

تولي فيريرا قيادة فريق الزمالك في الفترة من 9 فبراير حتي 21 نوفمبر 2015، وقاد الفريق الأبيض في 41 مباراة (22 في الدوري – 14 بالكونفيدرالية – 4 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري)، حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 77 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

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خاض 22 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز فاز في 16 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وتوج مع الفريق الأبيض بأخر ألقابه في بطولة الدوري موسم 2014 / 2015 بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 87 نقطة وبفارق 8 نقاط عن غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني، ولم يفز الزمالك باللقب المحلي منذ رحيله.

حصد ايضا المدرب البرتغالي لقب كأس مصر مع الزمالك بعدما تغلب على الأهلي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية عام 2015، بينما خسر لقب السوبر المحلي أمام المارد الأحمر بعد هزيمته بنتيجة 3-2.

قاد الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015، وخاض الفريق تحت قيادته 14 مباراة، فاز في 10 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة، ووصل بالفريق للدور نصف النهائي ولكنه خرج على يد فريق النجم الساحلي بعدما تلقي هزيمة قاسية بنتيجة 5 / 1 في لقاء الذهاب وفاز إيابًا 3 /0.

بعد رحيل فيريرا عن الزمالك تولي القيادة الفنية لفريق في الفترة من 2015 وحتي 2019، وقاد الفريق في 98 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 66 مباراة، وتعادل في 91 مباراة، وخسر 13 مباراة، سجل لاعبوه 294 هدفًا، واستقبلت شباكه 104 هدفًا، وحصد كأس قطر موسم 2016 / 2017، والدوري القطري 2018 / 2019.

أما تجربته الثانية بعد رحيله عن الزمالك كانت مع فريق سانتوس البرازيلي وتولي قيادته في يناير 2020 واستمر معه 7 أشهر تقريبا، خاض معه 15 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، ولكنه رحل دون أن يحقق أي انجاز مع الفريق البرازيلي.

ويرغب جمهور الزمالك في عودة "فيريرا" مجددا لقيادة الفريق، حيث ظهرت مطالبات عبر السوشيال ميديا، بضرورة التعاقد معه لتولي تدريب الفريق خلفا لكارتيرون نظرا لما حققه من نجاحات خلال ولايته السابقة مع الفريق وتري أنه قادر على تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا حال عودته لتدريب الفريق الأبيض.