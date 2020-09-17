رياضة | عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أحمد حجازي في تدريبات وست بروميتش ألبيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية عقب الإنتهاء من لقاء ليستر سيتي في الجولة الإفتتاحية للبريميرليج.

وقال مدرب وست بروميتش في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة " برمنجهام ميل " الإنجليزية أن حجازي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مران المستبعدين من لقاء ليستر سيتي يوم الإثنين الماضي.

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وكشف الجهاز الطبي حجم الإصابة بعد إجراء الفحص على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ومن المُتوقع ألا تكون الإصابة قوية فهو لم يقم بالجري سريعاً لمسافة طويلة الأمر الذي يجعل من الإصابة أمر بسيط.

وتمنى المدير الفني للفريق أن تكون إصابة حجازي خفيفة ويعود لفريقه سريعاً حيث يستعد وست بروميتش ألبيون لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن حجازي غاب عن أولى مباريات فريقه في البريميرليج يوم الأحد الماضي والتي خسرها من ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.