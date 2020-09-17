رياضة | مؤشر جديد يقرب ألكانتارا من ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب ألكانتارا من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس عن توصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني للحصول على توقيع الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا.

وفي التفاصيل كشف موقع ذا أثليتك عن موافقة ليفربول على عرض بايرن ميونخ من أجل ضم اللاعب حيث تم إتخاذ بعض الخطوات السريعة منذ ثلاثة أيام لإنهاء الصفقة في أقرب فرصة ممكنة.

وأكمل الموقع في تقريره أن الريدز وافقوا على دفع مبلغ 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب وتسارع الإدارة في إنهاء كافة الإجراءات من أجل إتمام الصفقة قبل إنطلاق البونسليجا يوم غداً الجمعة.

وقالت تقارير صحفية أخرى مثل تيليجراف وديلي ميل أن تياجو سوف يوقع على عقد يربطه بليفربول لمدة أربعة مواسم ويتقاضى على إثرها في الموسم الواحد 20 مليون جنية إسترليني بجانب وجود 5 مليون يورو كإضافات في حالة فوز الريدز بالدوري أو التشامبيونزليج.