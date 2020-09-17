رياضة | رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة على أعتاب الرحيل بالعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت حملة توقيعات حجب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني الذي اقترب من الرحيل بسبب سوء إدارته لقلعة كامب نو.

وبدأ عدد من أعضاء برشلونة في الأيام الماضية، حملة حجب الثقة وأطلقت الحركة على نفسها شعارا لها بعوان "أكثر من مجرد حملة".

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن حملة حجب الثقة التي تنتهي اليوم، تجاوزت التوقيعات المطلوبة (16500)، ووصلت لـ18ألف توقيع حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة المعارضة نجحت في مساعيها، ومن المفترض تسليم أوراق التوقيعات إلى اللجنة الخاصة بالنادي، من أجل مراجعة صحتها لأنه يجب أن يحصلوا على 66.6% من الأصوات لإجبار بارتوميو ومجلس إدارته على الاستقالة.