رياضة | تعرف على استعدادات الداخلية قبل جولات الحسم بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على استعدادات الداخلية قبل جولات الحسم بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا، وصيف المجموعة الثانية بالقسم الثاني برصيد 31 نقطة ، الإستعداد لخوض المباريات المتبقية، بدوري القسم الثاني، قبل حسم بطاقة التأهل عن مجموعة القاهرة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" حصاد فترة الإعداد للفريق القاهري، في التقرير التالي :

عاد الداخلية للمران، عقب إجراء المسحات، ثم دخل فريق الداخلية معسكر مغلق في أحد فنادق الاسماعيليه، تخلله عدد من اللقاءات لوديه، حيث حقق خلالهم الفوز في مباراتين على منتخب الاسماعيليه بستة أهداف نظيفة سجلها اسماعيل بامبا وعلى حسين هدفين لكل منهما وهدف واحد لكلا من أحمد تمساح وزيكا، ثم الفوز على الشرقيه بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها أحمد العندليب وعلى حسين وإسماعيل بامبا.

واصل فريق الداخلية مبارياته الودية بالفوز على البنك الأهلي بهدف على حسين، وغزل المحله بهدف زيزو.

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وتعادل في مباراتين مع اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف لكل منهما سجل أهداف الداخلية

إسماعيل بامبا وزيكا وجون مانجا وتعادل سلبى مع بلدية المحلة.

كما تعادل مع السكة الحديد بدون أهداف، وفاز أمس على اتحاد الشرطة بهدف العندليب.

وسيلعب الداخلية خمسه جولات قبل ختام الدور الثاني حيث سيواجه منتخب السويس، ثم يحل ضيفاً على النجوم، قبل أن يستقبل المريخ ، كما سيخرج لمواجهة جمهورية شبين، بالمنوفية، ويختتم الداخلية الموسم بلقاء النصر.