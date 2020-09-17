رياضة | كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحرج برشلونة بقرار غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرج كيكي سيتين المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني إدارة النادي وطلب الحصول على راتبه بالكامل حتى نهاية عقده حسب بنود الاتفاق بينهما.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن برشلونة يرى أن مطالب كيكي سيتين غير مشروعة بعد الأداء المخيب للآمال لذلك يجب الخصم من راتبه وعدم حصوله عليه حتى نهاية عقده.

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كان كيكي سيتين قد خسر مع برشلونة بنتيجة 8-2 ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا مما دفع الإدارة لإقالته وتعيين رونالد كومان.