رياضة | فيرديناند يشن هجوميا ناريا على إدارة مانشستر يونايتد بسبب ضعف الميركاتو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر فيرديناند يشن هجوميا ناريا على إدارة مانشستر يونايتد بسبب ضعف الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن ريو فيرديناند، نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، هجوما ناريا على إدارة النادي الإنجليزي، مشيرًا أنها تركت مشجعوا الشياطين الحمر يشعرون بخيبة الأمل عقب عدم تدعيم الإدارة لصفوف الفريق بشكل جيد.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب واحد فقط خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وهو دوني فان دي بيك، والذي جاء من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

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وقال فيرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية: "لقد جعل فرانك لامبارد انضمام اللاعبين الجدد إلى تشيلسي كما لو كان أمرًا عاديًا وسهلًا للغاية".

وتابع فيرديناند في حديثه: "لا يوجد ضوضاء ولا يوجد شيء يحدث ، كل ما تراه هو صفقة رائعة. القليل من الكلام ، وفي الجانب الآخر في تشيلسي تتم الصفقات واحة تلو الأخرى".

وأوضح: "هذا ما هو محبط بالنسبة لي ولكل مشجعي مانشستر يونايتد، حيث تم الحديث عن سانشو منذ شهور ولم تتم الصفقة حتى الآن، إنه أمر محبط للغاية".