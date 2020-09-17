رياضة | كيليان مبابي يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يحرم ريال مدريد من صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بعدم ضم ديلي آلي نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية ضمن صفقة تبادلية مع جاريث بيل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الرفض جاء بسبب راتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه مع توتنهام بقيمة 10 ملايين يورو بجانب تركيز ريال مدريد فقط على التعاقد مع كيليان مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم الهجوم في الصيف المقبل.

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ويسعى ريال مدريد إلى رحيل جاريث بيل مع ضم لاعب قوي يدعم خط الهجوم ويأتي على رأس الأولويات كيليان مبابي الذي يراه زيدان أهم لاعب يجب التعاقد معه.