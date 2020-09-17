رياضة | مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.

وفجر كارتيرون مفاجأة مدوية بالأمس، بعد أن أبلغ مجلس إدارة الزمالك، أنه سيرحل رسمياً عن الفريق، مستنداً للشرط الجزائي في عقده.

وقال مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك، أن المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والذي رحل مؤخراً عن نادي الوداد المغربي، مرشح بقوة لقيادة القلعة البيضاء.

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وأضاف، أن جاريدو يمتلك سيرة ذاتية كبيرة وخبرة واسعة في الكرة الأفريقية، وبالأخص أندية شمال أفريقيا.

وسبق لجاريدو وأن تولي قيادة الأهلي، قبل أن يتركه ويتوجه للرجاء البيضاوي المغربي ومنه إلى العين الإماراتي.

درب جاريدو بعد ذلك نادي النجم الساحلي، قبل أن يتوجه للوداد البيضاوي، الذي غادره قبل أيام.