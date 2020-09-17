الامارات | مفاجأة.. السوبر الأوروبي بحضور الجمهور والألمان غاضبون

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. السوبر الأوروبي بحضور الجمهور والألمان غاضبون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب اجتماعه اليوم أن مباراة كأس السوبر الأوروبي الاسبوع المقبل ستقام في حضور جماهير، رغم أن هيئة مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا صنفت عاصمة المجر بودابست التي تستضيف المباراة، بأنها منطقة خطيرة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن تكون مباراة الخميس المقبل، الأولى على أجندة بطولات اليويفا، التي تشهد حضور الجماهير منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

ويلتقي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا مع اشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في كأس السوبر، حيث تم السماح لكل فريق بحضور ثلاثة آلاف مشجع سيتم توزيعهم على ثلثي مساحة الاستاد الذي تبلغ سعته 67 الف مشجع.

وأصدر معهد "روبرت كوخ" الألماني، وهو هيئة فيدرالية مختصة بمكافحة الأمراض المعدية تحذيرا من السفر إلى المجر في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا. وأوضح يويفا في بيانه "يويفا على تواصل مع بايرن ميونخ لمناقشة الأثار الناجمة عن قرار السلطات الألمانية فيما يتعلق بسفر الجماهير".

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وأكدت وسائل إعلام ألمانية غضب المسؤولين المحليين من قرار الاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد مدى تأثير هذا الأمر على سفر جماهير بايرن إلى بودابست، وذلك بعد أن أعلن النادي البافاري في وقت سابق عن توفير اختبارات مجانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد لمشجعيه من حاملي تذاكر مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويشترط أن يحمل المشجع تذكرة المباراة بجانب الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من موعد السفر، للسماح له بالتوجه إلى المجر لمتابعة المباراة.



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