شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لبعثة الأهلي المتوجهة إلى المغرب لمواجهة الوداد في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الأهلي، أمس الأربعاء، أن تسافر بعثة الفريق المتوجهة إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في إطار نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على متن طائرة خاصة.

ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي من فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة أعضاء البعثة من لاعبين وجهاز فني وإداريين.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر القادم، على أن يستضيف المارد الأحمر مباراة الإياب في 23 أكتوبر.