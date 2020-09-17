شكرا لقرائتكم خبر عن «نيدفيد» يبدأ جلسات العلاج الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي، الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي للتأهيل من الإصابة التي لحقت به في غضروف الركبة في أبريل 2019 أمام مصر المقاصة، والتي احتاجت خضوعه لعمليتين جراحيتين لعلاجها.
وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب ينتظر أن يعود إلى التدريبات في فترة تتراوح بين 8 لـ 10 أسابيع.
وفي الوقت نفسه، يستمر الثنائي حسين الشحات ومحمد محمود في خوض تدريباتهما المنفردة ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، فيما يتوقع أن يعودا للتدريبات الجماعية في فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.
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