شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعباً قوام عناصر فراعنة الكيك بوكسينج لمرحلة الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عن تشكيل عناصر المنتخب الوطني الأول للعبة لمرحلة 19 سنة في مختلف الأوزان بعد إجراء تجارب التصفيات بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية ومراكز الشباب.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن عملية اختيارات عناصر المنتخب التي أقيمت في المدرسة العسكرية بالهايكستب، تمت بكل حيادية من أجل ضم أفضل العناصر ليكونوا النواة الأولى لمنتخب الفراعنة.

ويستعد عناصر المنتخب لمرحلة الـ 19 سنة لبدء التدريبات بعد الاستقرار على الخطة التدريبة التي يتم وضعها بعناية من جانب مسئولي الاتحاد من أجل تجهيز جميع العناصر للبطولات العربية والقارية والدولية المقبلة.

وجاءت عناصر المنتخب كالتالي: ضمن أسلوب "لوكيك" تم اختيار عبد الله أحمد عوض في وزن 57 كجم، واللاعبان محمود إمام وأحمد عبد الرؤوف في وزن 60 كجم، وفي وزن سيف الله فتحي ومصطفى ربيع مصطفى في وزن 63.5 كجم، وفي وزن 67 كجم تم اختيار علي عبد الحميد علي وإسماعيل إبراهيم، و الثنائي محمد السيد وأحمد عبد الناصر في وزن 71 كجم.

وضمن أسلوب "فول كونتاكت" تم اختيار محمد بنداري في وزن 71 كجم، وضمن أسلوب "لوكيك" تم اختيار اللاعبان إياد أحمد و مصطفى عبد الله في وزن 76 كجم والثنائي أحمد الباز وعمر رجب في وزن 81 كجم والثنائي أحمد حسن ومحمود عامر في وزن فوق الـ 81 كجم.

وشهدت تجارب اختيارات المنتخب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة من خلال المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي وعدم السماح سوى للاعبين حضور التصفيات من أجل تقليل الكثافة مع إبلاغ جميع اللاعبين بالمواعيد المحددة لكل منهم لإقامة تجارب اختيار عناصر المنتخب.

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