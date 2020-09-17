شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ميت عاصم يحصد كأس نهائى دورى الاندية الصغيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت نهائيات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم بالقليوبية، عن فوز فريق ميت عاصم بالمركز الأول على مستوى المحافظة مع تسليم كأس البطولة للمركز الأول ودرع للمراكز الثاني والثالث والرابع.

أقيم الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور كلا من الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ،والدكتورة غادة نبيل مدير عام إدارة التنمية الرياضية للقاعدة الشعبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي وكيل الرياضة بالمديرية، والكابتن أحمد شعبان متابع وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف الكابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة.

واختتم فاعليات الدورى الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة (ادارة الرياضة) على ملعب مركز شباب كفر الجزار، حيث أسفرت النهائيات على فوز فريق ميت عاصم بالمركز الأول على مستوى المحافظة مع تسليم كأس البطولة للمركز الأول ودرع للمراكز الثاني والثالث والرابع.

الجدير بالذكر أن فريق ميت عاصم سينتقل إلى بطولة الجمهورية التي ستقام في مدينة بورسعيد خلال شهر أكتوبر.