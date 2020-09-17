شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحيل ملف مخالفات نادى دمياط إلى النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحالت وزارة الشباب والرياضة التقرير الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش بشأن مخالفات نادى دمياط الرياضي خلال العام المالي 2018-2019 إلى النائب العام، وذلك استنادًا على ما ورد بتقرير لجنة التفتيش والفحص والذى تبين من خلاله وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادى دمياط الرياضي.

وعلى الفور وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي للنادى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم تتولي تسيير إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بدمياط باتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو اجراء عملية التسليم والتسلم للنادى بمعرفة النيابة العامة، نظرًا لامتناع رئيس مجلس إدارة النادي السابق عن تسليم النادي للجنة المشكلة والمنوط بها إدارة وتسيير شؤون النادى.

وشدد الوزير على اللجنة المؤقتة وإلى حين إجراء عملية التسلم والتسليم ماليًا وإداريًا ضرورة اتخاذ إجراءات الدعوى لعقد جمعية عمومية عادية، فضلًا عن متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة النادي، وتقديم كافة ما يلزم من مستندات تخص الموضوع.

يأتي ذلك في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو قيام لجان التفتيش والفحص والرقابة والمُشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، برصد أية مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، ورفع تقارير خاصة بأية مخالفات تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.