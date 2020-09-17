بسنت حميدة تحقق رقم مصري جديد في ملتقى التشيك لألعاب القوي  

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت بسنت حميدة، بطلة مصر الواعدة ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسكندرية لألعاب القوى في تحقيق إنجاز مصري جديد ، فقد نجحت البطلة الذهبية في تحطيم الرقم القياسي المصري السابق وذلك بعد حصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق ١٠٠ متر فى ملتقي كلادينو الدولي المقام بدولة التشيك متفوقة على بطلات إيطاليا التي جاءت فى المركز الثاني و فرنسا التي حلت في المركز الثالث.
تعد بطولة ملتقي كلادينو الدولي من أهم اللقاءات الدولية السنوية حيث يشارك فيه أبطال وبطلات العالم ، وهو أول لقاء دولي يقام عقب جائحة كورونا ، وشاركت بطلة المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بسنت حميدة ممثلة لمصر فى هذة البطولة .
يأتي هذا الإنجاز نتيجه لدعم القيادة العامة للقوات المسلحة والتنسيق والمتابعة المستمرة بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة والإتحاد المصري لألعاب القوى ووزارة الشباب والرياضة .
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