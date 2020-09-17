شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس «رابيد تيست»، بعد انتهاء المران الصباحي؛ استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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