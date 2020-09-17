شكرا لقرائتكم خبر عن مركز متقدم نسبيًا للأهلي ومتراجع للزمالك في أحدث تصنيف عالمي للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتل الأهلي مركزًا متقدمًا بالنسبة للأندية الأفريقية والعربية في أحدث تصنيفات الأندية العالمية، فيما تبوأ الزمالك مركزًا متراجعًا بعض الشئ مبتعدًا تمامًا عن الـ 100 الأوائل.

وجاء الأهلي في المركز الـ 55 عالميًا، حسب تصنيف موقع football database، الذي تصدره نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا واحتل فيه نادي ليفربول الإنجليزي، بطل الدوري الإنجليزي المركز الثاني، بينما جاء مانشستر سيتي ثالثًا ثم باريس سان جيرمان رابعًا وريال مدريد في المركز الخامس.

ووضع التصنيف الأهلي في المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا بعد نادي الهلال بطل الدوري السعودي، الذي جاء في المركز 48 عالميًا.

في المقابل، جاء الزمالك في المركز 184 عالميًا، والثامن على المستوى العربي خلف كل من الهلال السعودي (48) والأهلي (55) والترجي التونسي (90) والدحيل القطري (112) والنصر السعودي (139) والسد القطري (141) والمريخ السوداني (179).

وعلى المستوى الأفريقي، احتل الزمالك، الذي من المنتظر أن يخوض غمار نصف نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء المغربي في الوقت الذي سيواجه فيه الأهلي الوداد، المركز الخامس، خلف الأهلي (55) والترجي (90) ومازيمبي الكونغولي (126) والمريخ السوداني (179).

تصنيف الأندية عالميًا وأفريقيًا وعربيًا ومحليًا حسب موقع footballdatabase

وشهد تصنيف الأندية المصرية مفاجأة بتفوق المصري على بيراميدز، إذ جاء الفريق البورسعيدي في المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك، رغم احتلاله المركز الـ 13 في الدوري وتوديعه لكأس الكونفدرالية الأفريقية، في الوقت الذي يحتل فيه بيراميدز المركز الثالث في الدوري وتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

تصنيف الأندية عالميًا وأفريقيًا وعربيًا ومحليًا حسب موقع footballdatabase

وجاء تصنيف الأندية المصرية بواقع الأهلي في المركز الأول، والزمالك ثانيًا، ثم المصري ثالثًا وبيراميدز رابعًا، فيما أنهى المقاولون العرب عقد الخمسة الأوائل.

تصنيف أفضل 5 أندية عربية

1. الهلال السعودي

2. الأهلي المصري

3. الترجي التونسي

4. الدحيل القطري

5. النصر السعودي

تصنيف أفضل 5 أندية أفريقية

1. الأهلي المصري

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2. الترجي التونسي

3. مازيمبي الكونغولي

4. المريخ السوداني

5. الزمالك المصري

تصنيف أفضل 5 أندية مصرية

1. الأهلي

2. الزمالك

3. المصري

4. بيراميدز

5. المقاولون العرب