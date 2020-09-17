شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المركز الـ51 في تصنيف «فيفا».. وبلجيكا تتصدر المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تصنيف المنتخبات للمرة الأولى بعد توقف دام 6 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا. واحتفظ المنتخب المصري بالمركز الـ 51 بتصنيف «فيفا» والسابع إفريقيًا، فيما تصدر منتخب السنغال المنتخبات الإفريقية في المركز الـ(20). وعلى المستوى العربي حل المنتخب المصري رابعاً بعد تونس والجزائر والمغرب، وتصدرت بلجيكا المركز الأول على العالم، تليها فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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