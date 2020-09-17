شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد أحمد طارق لخوض تدريبات مع حراس المرمى بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد أحمد طارق، حارس مرمى فريق الشباب، خلال مران الفريق، صباح اليوم الخميس.
وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية للرباعي محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.
يُذكر أن الجهاز الفني سبق أن قام، أمس، بتصعيد حمزة علاء، حارس فريق الشباب أيضًا، لتعويض غياب على لطفي، حارس مرمى الفريق.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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