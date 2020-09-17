شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ»: رامي ربيعة يخضع لفحص طبي للاطمئنان على إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن رامي ربيعة، مدافع الفريق، يخضع لفحص طبي، غدًا الجمعة، لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف أن اللاعب يعاني إجهادًا عضليًا، وأنه خضع، اليوم، لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة.

وخاض «ربيعة» تدريبات بدنية أيضًا بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي، صباح اليوم، في إطار البرنامج الموضوع له.

وغادر «ربيعة» مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بين شوطيها بعد شكواه من الإجهاد العضلي.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، الجمعة، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غدٍ السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.