شكرا لقرائتكم أيمن يونس عن رحيل كارتيرون: "ندل وساب الزمالك فى ثانية بقرشين زيادة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، اتحاد الكرة المصرى والاتحاد العربى لكرة القدم بالقيام بدورهم فى تنظيم عملية تنقلات المدربين واللاعبين حتى لاتحدث أزمات صغيرة تتسبب فى مشاكل بين الدول العربية دون داعى ، وقال أيمن يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"لابد أن نضع ضوابط وقوانين لتنظيم عملية انتقالات المدربين عن طريق اتحاد الكرة والاتحاد العربى حتى لاتتكرر أزمة رحيل كارتيرون عن الزمالك"

وتابع أيمن يونس :" اعترف أنى وصفت كارتيرون بالندل عبر تويتر وهى كلمة تقيلة فعلا بس تصرف المدرب الفرنسى قاسى للغاية ، كارتيرون ساب الزمالك فى ثانية مقابل قرشين أو ثلاثة زيادة ، ساب الزمالك بعد لما لمعه وعمل ليه اسم فى الساحة الكروية ، مكنش ينفع تمشى فى نص الموسم وفريقك عنده مباراة مهمة مع الرجاء المغربى ولقاءات عنيفة فى الدوري ، مينفعش تقول سلام عليكو فى عز كل دا "

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ويضيف أيمن يونس :"اللى عمله كارتيرون شىء عادى فى ظل الفوضى اللى نعيشها ، كان لازم يكون فى قانون يمنع هذه التصرفات ويمنع أن يتولى مدرب تدريب ناديين فى نفس الموسم مثلما فعل أحمد سامى ، هو مينفعش نلعب كرة نضيفة بدون مشاكل وأزمات ، كان ممكن نطبق الشرط الجزائى على كارتيرون بس مع منعه من التدريب فى هذا الموسم تماماً "

وأكمل :"مينفعش نشوف مسئولين قاعدين على كراسى بدون أى فائدة ، مفيش قوانين مفيش شغل مفيش تنظيم ، نعيش كوميديا وليس احتراف ، هذا لايمكن حدوثه فى الدوريات الاوربية إنما يحدث بشكل عادى فى الوطن العربى ، هذه ازمات صغيرة ولكنها تصنع أزمات بين الدول العربية".

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.