شكرا لقرائتكم خالد جلال : نادي مصر لا يستحق الهبوط و"الفار" السبب فى استقالتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد جلال المدير الفنى السابق لنادى مصر أن ناديه لايستحق الهبوط للقسم الثانى مؤكداً أن تقنية الفار لعبت الدور الرئيسى فى استقالته من منصبه ، وقال خالد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" قبلت تدريب نادى مصر وكان فى المركز الاخير برصيد 11 نقطة ووصلت بيهم لأول مرة فى تاريخ النادى لدور الثمانية بكأس مصر ولعبت تسعة مباريات واجهت فيهم سوء حظ غريب ، يكفى أن أقول أن فريقى احتسب ضده 5 ركلات جزاء فى 9 مباريات بفعل تقنية الفار"

وأضاف خالد جلال :"لن أبالغ إذا قولت أن تقنية الفار سبب استقالتى ، أعلم أنها تقنية مفيدة وسهلت أمور كثيرة ولكنى شوفت أمور غريبة خلال التسعة مباريات ، مباريات تعرض فيها لطرد بعض اللاعبين وركلات ضدى تحتسب وركلات لصالح فريقى لا أحد ينظر إليها "

وأكمل خالد جلال :"نادى مصر لايستحق الهبوط ، لديه لاعبين مميزون ومجلس ادارة فاهم ، ولو فى عدل يبقى رصيد الفريق 26 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ".

وعن الخطوة المقبلة علق خالد جلال :"رفضت عروض من أندية فى منتصف الدوري وأنا أدرب نادى مصر احتراماً لعقدى مع الفريق ، وسأدرس تلك العروض خلال الفترة المقبلة بعد اعتذارى لنادى مصر وسأختار الأفضل من بينهم".

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واعتذر خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، عن استكمال مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الجارية، حيث تقدم باعتذارا رسميا إلى إدارة النادى، متمنيا التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطه بإدارة نادى مصر، وفضل خالد جلال عدم استكمال مهمة قيادة الفريق والرحيل بصورة ودية خلال الفترة الحالية.

ونحج خالد جلال فى قيادة نادى مصر للتأهل إلى أول مرة فى تاريخ النادى إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، حيث سيلاقى الفائز من سموحة والزمالك وتأهل نادي مصر لهذا الدور بعد إقصاء وادى دجلة بنتيجة 2 / 1.

وتعرض نادى مصر للخسارة مؤخرا من نادى مصر بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92 ، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.