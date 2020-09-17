شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعلن جاهزية صادق وهاشم لمواجهة إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى بقيادة أكرم عبد العزيز جاهزية الثنائى محمد صادق ومحمد هاشم لاعبا الفريق للظهور فى مباراة انبى بعد تعافيهم من الاصابة ومشاركتهم فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى ليصبح قرار ظهورهم فى اللقاء المقبل وفق الرؤية الفنية للجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو ، ويواصل الاسماعيلى تدريباته تحضيرا للقاء إنبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الــ28 للمسابقة المحلية، ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى "هيرون ريكاردو" منح لاعبيه راحة سلبية فى أعقاب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وخاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو، جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب ، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانو خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

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وواصل "اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى ، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة".

واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام ، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب".

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 في المركز العاشر بجدول الدوري، وتقدم الإسماعيلي في الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير لكن نجح المقاولون في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمى.