شكرا لقرائتكم أحمد طارق حارس شباب الأهلي ينضم لتدريبات الفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الفني للأهلي بتصعيد أحمد طارق حارس مرمي فريق الشباب خلال مران الفريق صباح اليوم الخميس ، وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق وقام الجهاز الفني أمس بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب أيضا لتعويض غياب علي لطفي حارس مرمي الفريق الذي أُصيب بفيروس "كورونا" قبل لقاء الاتحاد السكندري الاثنين الماضي الذي إنتهى بالتعادل السلبي..ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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من ناحية أخرى ، اتخذت ادارة الأهلي قرارا بعمل مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتي موعد مباراة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 17 اكتوبر المقبل في نصف نهائي بطولة افريقيا علي حساب خزينة النادي، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محليا والاكتفاء بالرابيد تيست ، وتكلف عمل المسحة للشخص الواحد 3 الاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 الف جنيه ،مما يعني صرف الأهلي مبلغ يصل لمليون و٢٠٠ الف جنيه علي المسحات في حالة اجراء 8 مسحات بواقع مسحتين اسبوعيا، حتي موعد مواجهة الوداد، ويري مسئولو الأهلي ان نتائج الرابيد تيست غير دقيقه وبالتالي لابد من عمل المسحات لتدارك اي مشكله مبكرا ولتجنب خسارة اي لاعب هام قبل استئناف بطولة افريقيا.

وعلى صعيد أخر ، حذر رينيه فايلر لاعبي فريقه وجميع العاملين في جهاز الكرة من عمل أي تحضيرات تمهيداً للاحتفال بالفوز بالدوري العام بعد مواجهة مصر المقاصة،، والتي في حالة الفوز بها سيتوج الأهلي بطلاً للدوري بشكل رسمي ، وابدي فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات في مباراة الاتحاد الماضية زالممثلة في تيشترتات الاحتفالات والحلوي بالاضافة لقدوم المستبعدين من القائمه لبرج العرب، والتي اخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل مباراة زعيم الثغر، والتي كان لها دور كبير في عدم تحقيق الفوز والخروج بنقطة التعادل فقط ،مما نتج عنه تأجيل حسم البطولة .