المصرى يستقر على إلغاء منصب المدير الرياضى بالفريق

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جدة - عمرو شويل يسود اتجاه داخل مجلس إدارة المصرى البورسعيدى إلغاء منصب المدير الرياضى للنادى بعد رحيل عبد الظاهر السقا مساء أمس عقب خلاف شديد مع مجلس الإدارة داخل معسكر الفريق ببرج العرب قبل ساعات قليلة من مواجهة المصرى وطلائع الجيش فى الجولة السابعة والعشرون للدورى .
ومن المقرر أن يعقد مسئولى المصرى جلسة مع على ماهر المدير الفنى للفريق لإطلاعه على الأمر وأخذ رأيه فى مدى حاجته لمدير رياضى من عدمه عقب لقاء طلائع الجيش .
كان عبد الظاهر السقا غادر معسكر الفريق ببرج العرب بعد خلاف حاد مع الإدارة حول بعض البنود فى لائحة الفريق وهو ما رفضه قائد المنتخب الوطنى الاسبق مفضلا الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق البورسعيدى .
وأكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن هناك نقاش حدث بين عبد الظاهر السقا وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى الأخضر انتهى بإبلاغ المدير الرياضى رغبته فى الإستقالة وهو ما وافقت عليه الإدارة الخضراء ليغادر السقا معسكر الفريق ببرج العرب قبل ساعات قليلة من مباراة طلائع الجيش مساء اليوم .
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